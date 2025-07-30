Balıkesir'de Sahte İçki Zehirlenmesi: Yoğun Bakım Ekibi Bir Hayatı Kurtardı

Balıkesir'de evde kendi imkanları ile yaptığı sahte içkiyi kullanan vatandaş Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinin seferberliği ile son anda kurtuldu. Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Ayazoğlu, sahte içkinin ölümcül sonuçları olacağını ifade ederek "Bir hayat daha kurtardığımız için mutluyuz, ancak dileğimiz bu tür vakaların hiç yaşanmamasıdır" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi, bir hayatı daha kurtardı. Ev yapımı sahte içki nedeniyle metanol zehirlenmesi yaşayan S.A. adlı hasta, 112 ekipleri tarafından üniversite hastanesine getirildi. İleri düzey yoğun bakım tedavileriyle müdahale edilen hasta yoğun bakım tedavisinin ardından kendine geldi. Tam kapasiteyle hizmet veren yoğun bakım ekibi; 1 profesör, 2 doçent, yan dal asistanları, branş asistanları, hemşireler, hemşire yardımcıları ve destek personeliyle birlikte hastaya hızlı ve etkili bir müdahalede bulundu. Uygulanan özel tedavi protokolleri sayesinde hasta hayata döndürüldü.

"Metanol ölümcül sonuçlar doğurabilir"

Yoğun Bakım Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tülin Ayazoğlu, sahte içki kullanımının ciddi sağlık tehditleri içerdiğini belirtti. Ayazoğlu, "Ev yapımı içkilerde maliyeti düşürmek amacıyla etil alkol yerine kullanılan uzun süreli alkol kullanımı; karaciğer sirozu, kalp hastalıkları, hipertansiyon, bilişsel bozukluklar, bağımlılık ve psikiyatrik sorunlar gibi ciddi riskler taşımaktadır" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Ayazoğlu, "Tüm ekibimizle birlikte, hastalarımızın sağlığına kavuşması için 7/24 çalışıyoruz. Bu tür vakalar, toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bir hayat daha kurtardığımız için mutluyuz, ancak dileğimiz bu tür vakaların hiç yaşanmamasıdır" şeklinde konuştu. - BALIKESİR