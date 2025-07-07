Balıkesir'de Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de polis memurunu bıçaklayan psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şüpheli, operasyonla yakalandı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan 1. Sakarya Mahallesi'ndeki olayda 112 acil ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine giden Asayiş Müdürlüğü'ne bağlı polisler, 40 yaşlarında olduğu ileri sürülen B.Ç. isimli şahsa müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede polis memuru bıçakla yaralanırken, 112 ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polisin hayati tehlikesi bulunmazken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel hareket timleri sevk edildi. Sokağa girişler kapatılırken, şüpheli operasyonla yaralı olarak yakalandı. Şüphelinin psikolojik sorunları olduğu ve tedavi aldığı öğrenildi. - BALIKESİR