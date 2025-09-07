Haberler

Balıkesir'de Peş Peşe Depremler: 4.9 ve 4.5 Büyüklüğünde Sarsıntılar

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından gece saatlerinde 4.5 büyüklüğünde bir başka deprem daha kaydedildi. Depremler, yerin 6.93 kilometre derinliğinde yaşandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından gece de 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.03'te merkez üssü Sındırgı ilçesinde olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.93 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4.9 ve saat 12.41'de de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
