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Balıkesir'de oto servisinde korkutan yangın

Balıkesir'de oto servisinde korkutan yangın
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Balıkesir'de bir oto servisinin yemekhane kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 10 araç ve 26 personelle müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'de oto servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece İzmir yolu üzerindeki Kia araç servisinin yemekhane kısmında meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 10 araç ve 26 personelle yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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