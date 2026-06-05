Balıkesir'de oto servisinde korkutan yangın

Balıkesir'de oto servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece İzmir yolu üzerindeki Kia araç servisinin yemekhane kısmında meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 10 araç ve 26 personelle yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı