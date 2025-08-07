Balıkesir'de Otluk ve Makilik Alanda Yangın Çıktı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, otluk ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR