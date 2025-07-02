Balıkesir'de Otluk Alanda Yangın: 30 Bin Lira Maddi Zarar

Balıkesir'de Otluk Alanda Yangın: 30 Bin Lira Maddi Zarar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gönen ilçesinde, hurda sera demirlerinin kesimi sırasında çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın 30 bin lira maddi zarara yol açtı, ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde otluk alanda çıkan ve 30 bin liralık maddi zarara yol açan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Tırnova Mahallesi Verener Mevkii'nde meydana geldi. Bölgede hurda sera demirlerinin kesimi sırasında çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Çıkan yangına Gönen Grup Amirliği itfaiye ekipleri ve Bandırma Aksakal Müfrezesi ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın sonrası yapılan incelemede, sulama alanı içerisindeki boruların alevlerden etkilendiği tespit edildi. Olayla ilgili gerekli tutanaklar düzenlendi. Yetkililer, kırsal alanlarda yapılan kesim ve kaynak işlemlerinde dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi

Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den misilleme geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı

Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Dedikodular asılsız çıktı
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.