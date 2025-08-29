Balıkesir'de Ot Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Çakıllı Mahallesi'nde çıkan ot yangını, tarlada bulunan yapıya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çakıllı Mahallesi'nde öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ot yangını kısa sürede büyüyerek tarlada bulunan binaya sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Sındırgı İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın çevreye sıçramadan söndürülürken, ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. - BALIKESİR