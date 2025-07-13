Balıkesir'de Orman Yangınına Hava Müdahalesi

Balıkesir'de Orman Yangınına Hava Müdahalesi
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan helikopter ve uçaklarla müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesi Doğancı kırsal mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava unsurları sevk edildi. Yangına, helikopter ve yangın söndürme uçakları ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, yangının geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla müdahalenin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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