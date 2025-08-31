Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde başlayan arazi ve ormanlık alan yangını, itfaiye ve orman yangın söndürme ekiplerinin etkili müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yeniköy yakınlarında çıkan arazi ve ormanlık alan yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, Karesi ve Altıeylül'den sevk edilen itfaiye ekipleri ile orman yangın söndürme ekipleri karadan ve havadan müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevreye yayılmadan söndürülerek soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
