Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramasına rağmen kontrol altına alındı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasındaki dağlık arazide çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Kepsut'un Gökçeören mevki ile Susurluk'un Babaköy mevki arasında bulunan arazide yangın çıktı. Alevler kısmen ormanlık alanın bulunduğu bölgeye sıçrarken, yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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