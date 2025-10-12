Haberler

Balıkesir'de Müstakil Evde Yangın Çıktı

Balıkesir'de Müstakil Evde Yangın Çıktı
Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki bir müstakil evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında dumandan etkilenen yaşlı bir vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil bir evde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, evin ikinci katında çıkan yangına ihbar üzerine olay yerine gelen Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen S.S. isimli yaşlı vatandaş, 112 acil sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın kontrol altına alınırken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
