Haberler

Balıkesir'de Kayalıklara Sıkışan Köpek Kurtarıldı

Balıkesir'de Kayalıklara Sıkışan Köpek Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kayalıklara sıkışan bir köpek, itfaiye ekipleri ve vatandaşların ortak çabasıyla başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, deniz kenarındaki kayalıklara sıkışan bir köpek için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Olay, Pelitköy Mahallesi İçmeler Kordon Caddesi sahilinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay Pelitköy Mahallesi İçmeler Kordon Caddesi sahilinde meydana geldi. Kayalıklara sıkışan köpeğini kurtaramayan sahibinin durumu yetkililere bildirmesiyle, Balıkesir İtfaiyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekipler, kayalıklara sıkışan köpeği kurtarmak için hızlı bir şekilde müdahale etti.

Kurtarma işlemi sırasında, kayalıklara sıkışan köpek huysuzluk gösterse de, vatandaşların da yardımlarıyla başarılı bir şekilde kurtarıldı. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların gösterdiği ortak çaba, köpeğin sağ salim kurtulmasını sağladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk devinin fabrikası Japonlara satıldı

Türk devinin fabrikası Japonlara satıldı
Adli kontrolle tahliye edilen Ayşe Barım evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı

Dün akşam tahliye olan Ayşe Barım'dan korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.