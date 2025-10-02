Balıkesir'de Kayalıklara Sıkışan Köpek Kurtarıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, deniz kenarındaki kayalıklara sıkışan bir köpek için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Olay, Pelitköy Mahallesi İçmeler Kordon Caddesi sahilinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay Pelitköy Mahallesi İçmeler Kordon Caddesi sahilinde meydana geldi. Kayalıklara sıkışan köpeğini kurtaramayan sahibinin durumu yetkililere bildirmesiyle, Balıkesir İtfaiyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekipler, kayalıklara sıkışan köpeği kurtarmak için hızlı bir şekilde müdahale etti.

Kurtarma işlemi sırasında, kayalıklara sıkışan köpek huysuzluk gösterse de, vatandaşların da yardımlarıyla başarılı bir şekilde kurtarıldı. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların gösterdiği ortak çaba, köpeğin sağ salim kurtulmasını sağladı. - BALIKESİR