Balıkesir'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kasten öldürme suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, polis operasyonu ile yakalanarak tutuklandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalarda kasten öldürme suçundan aranan bir şahsın, ilçe genelinde olduğunu tespit etti. Şüphelinin hakkında 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunmasının ardından, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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