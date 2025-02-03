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Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 10 ilçede düzenlenen operasyonlarda 33 kişiyi yakaladı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, silah ve para gibi suç unsurları ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 27 Ocak-02 Şubat 2025 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, 10 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı.

Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Havran, Karesi, Manyas ve Sındırgı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, şüphelilere ait ev ve eklentileri ile kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonlarda, 163 gram metamfetamin, 90 adet sentetik uyuşturucu hap, 60 gram kubar esrar, 32 gram bonzai, 20 gram kenevir tohumu, 5 gram reçina esrar, 3 gram kokain, 2 adet ecstasy hap, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 2 tabanca, 1 av tüfeği, 2 tabanca şarjörü, 26 tabanca fişeği, 5 dijital materyal ve 72 bin 500 Türk Lirası suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Gözaltına alınan 33 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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