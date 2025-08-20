Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 25 Bin Bandrolsüz Dolu Makaron Ele Ge geçirildi

Balıkesir'in Bigadiç İlçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonu kapsamında 25 bin bandrolsüz dolu makaron ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Bigadiç İlçesinde yapılan çalışmalar neticesinde iki şahıstan, 25 bin bandrolsüz dolu makaron, 2 bin boş sigara kutusu ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A. ve B.Z. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR