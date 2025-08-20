Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 25 Bin Bandrolsüz Dolu Makaron Ele Ge geçirildi

Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonu: 25 Bin Bandrolsüz Dolu Makaron Ele Ge geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bigadiç İlçesi'nde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 25 bin bandrolsüz dolu makaron ile 2 bin boş sigara kutusu ele geçirildi. İki şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bigadiç İlçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonu kapsamında 25 bin bandrolsüz dolu makaron ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Bigadiç İlçesinde yapılan çalışmalar neticesinde iki şahıstan, 25 bin bandrolsüz dolu makaron, 2 bin boş sigara kutusu ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A. ve B.Z. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu

Peş peşe tetiğe bastı! Ünlü aşiret üyesi, Ankara'da terör estirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç

Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.