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Balıkesir'de hafif ticari araçla kamyon çarpıştı, 6 kişi yaralandı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde hafif ticari araçla kamyon çarpıştı, kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.G. (55) idaresindeki 10 AFS 301 plakalı hafif ticari araç, Büyükdere Kavşağı'nda Z.İ. yönetimindeki 10 AOC 015 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, M.G. ve yolcular R.A. (29), Y.A. (9), Y.E.A. (10), A.G. (16) ve Ö.S. (17) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen Havran İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler araçta sıkışan M.G. ile A.G.'yi araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 6 kişi Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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