Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü personelince, Edremit'te yapılan çalışmalarda göçmen kaçakçılığı ile ilgili şüpheli görülen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. - BALIKESİR