Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit'te gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Emniyet, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalarını sürdürecek.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü personelince, Edremit'te yapılan çalışmalarda göçmen kaçakçılığı ile ilgili şüpheli görülen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu

Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha

At ve eşek etiyle gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.