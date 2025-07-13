Balıkesir'de Feribot Yangını: Yolcular Güvenle Tahliye Edildi

Balıkesir'de Feribot Yangını: Yolcular Güvenle Tahliye Edildi
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Balıkesir'in Marmara Adası kıyılarında yangın çıkan feribot, başarılı müdahale ile sürekle Marmara Adası'na yanaştırıldı. 200 yolcu ve 70 aracın tahliyesi için gerekli önlemler alındı.

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında makine dairesinde yangın çıkan feribot, yürütülen başarılı müdahale ve yedekleme çalışmaları sonucu Marmara Adası'na yanaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, yangın sonrası başlatılan soğutma çalışmalarının ardından "Öz Kaptan 1" isimli feribotun yardımıyla çekilen "Yavuz Naz" isimli feribot,

Marmara Adası'na ulaştı. Gemide bulunan 200 yolcu ve 70 aracın tahliyesi için gerekli planlamalar yapıldı. Vatandaşların başka bir gemiyle ana karaya nakledileceği öğrenildi. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yolcuların güvenliği için tüm önlemlerin alındığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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