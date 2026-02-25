Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü: 1 asker şehit
Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 tipi savaş uçağı Balıkesir'de düştü.
Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait F-16 tipi savaş uçağı Balıkesir merkez Karesi ilçesi Naifli köyü yakınlarına düştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir Valisisi İsmail Ustaoğlu, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız görev uçuşu esnasında 00: 50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup,bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" denildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı