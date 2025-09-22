Balıkesir'de Elektrikli Scooter Kazası: Bir Çocuk Yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen elektrikli scooter kazasında küçük bir çocuk hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Halil Kalyoncu Caddesi Yalı Camii önünde scooter kullanan 10-12 yaşlarındaki çocuk, aniden caddeye çıkarak arkadan gelen bir araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlçede sık sık yaşanan elektrikli bisiklet kazalarına bir yenisinin daha eklenmesi, vatandaşlar arasında endişe oluşturdu. - BALIKESİR