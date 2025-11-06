Balıkesir'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, kendilerine ait iş yerlerini paravan olarak kullanıp dolandırıcılık, yağma, silahlı tehdit, uyuşturucu ticareti ve kumar oynatma yoluyla haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için 27 Ekim 2025 tarihinde 14 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda; 1 tabanca, 2 av tüfeği, 227 sentetik uyuşturucu hap, 64 senet, 5 çek, 2 tapu, 8 cep telefonu, 1 gizli kamera düzeneği, 8 dijital materyal, 6 ajanda ve hesap defteri, 101 tabanca fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların önlenmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BALIKESİR