Balıkesir'de Camide Yangın, Maddi Hasar Oluştu

Balıkesir'de Camide Yangın, Maddi Hasar Oluştu
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Manyas ilçesi Salur Mahallesi'ndeki camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yok, ancak maddi hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi'nde bulunan camide yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Salur Mahallesi Camii'nde yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Manyas Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, camide maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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