Balıkesir'de Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

Balıkesir'de Buğday Tarlasında Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Susurluk ile Bandırma ilçeleri arasında bir buğday tarlasında başlayan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni ve zarar gören alanın belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Balıkesir'in Susurluk ile Bandırma ilçeleri arasındaki kara yolunda yol kenarında bulunan bir buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespiti için çalışma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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