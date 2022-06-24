Balıkesir'de bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Balıkesir'de bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir bıçkı atölyesinde çıkan yangında büyük madde hasar meydana geldi.

Balıkesir'de bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir bıçkı atölyesinde çıkan yangında büyük madde hasar meydana geldi. Yangını çevre sakinleri korkulu gözler ile izledi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Kadıköy Fatih Mahallesi 43. Sokak'ta inşaat malzemesi deposu yanındaki bıçkı atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Çıkan yangında atölye yanındaki depolanmış yaklaşık 30 metre küp kereste ve makinalar alevlere teslim oldu. Yangın ihbarından sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye gelerek yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın yapılan çalışma ile söndürüldü. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / İsmail Özdemir - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title