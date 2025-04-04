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14 yaşındaki çocuk annesini darbeden babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü

14 yaşındaki çocuk annesini darbeden babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü
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Balıkesir'de bir adam eşine şiddet uyguladı. Olay esnasında çiftin 14 yaşındaki çocukları annesini korumak amacıyla babasını ekmek bıçağıyla sırtından bıçakladı. Kavgayı ayırmaya çalışan kız çocuğu da bacağından yaralandı. Baba hayatını kaybederken çocuk gözaltına alındı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde trajik bir olay yaşandı. Geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında M.Ç. (38) isimli adam eşi N.Ç'ye henüz bilinmeyen bir nedenle evde şiddet uyguladı.

ANNESİNİ DARBEDEN BABASINI BIÇAKLADI

Yaşananlara tanıklık eden çiftin çocukları R.E.Ç'nin (14) annesini korumak amacıyla babası M.Ç'yi ekmek bıçağıyla sırtından bıçakladığı öğrenildi. Bu esnada kavgayı ayırmaya çalışan kız çocuğu C.Ç. (16) ise bacağından hafif yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

2 yaralı ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba M.Ç. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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