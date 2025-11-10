Balıkesir'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, AFAD verilerine göre saat 21.20'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, 9.64 kilometre derinlikte kaydedildi.
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.20'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 9.64 kilometre derinliğinde meydana geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa