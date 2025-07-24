Balıkesir-Bursa Kara Yolunda Trafik Kazası: Tır Sürücüsü Yaralandı

Balıkesir-Bursa Kara Yolunda Trafik Kazası: Tır Sürücüsü Yaralandı
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Balıkesir-Bursa kara yolu Susurluk Sultançayır mevkiinde meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü N.T. yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir- Bursa kara yolu Balıkesir istikameti Susurluk Sultançayır mevkiinde meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 BOL 932 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak savruldu. Kazada hem çekici bölümü hem de 35 BGH 075 plakalı dorse kısmı yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan N.T. isimli sürücü, itfaiye ekiplerince sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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