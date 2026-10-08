Balıkesir Bandırma'daki Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda büyük çaplı yangın çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda büyük çaplı yangın çıktı.

Bandırma'da Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürerken, sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı