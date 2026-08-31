Haberler

Bilecik'te Tırda Balata Dumanı Panik Yarattı

Bilecik'te Tırda Balata Dumanı Panik Yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te seyir halindeki bir tırın tekerlek kısmından, balataların ısınması nedeniyle duman yükseldi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, yangın olmadığını ve dumanın ısınan balatalardan kaynaklandığını tespit etti. Olayda yaralanma ya da hasar meydana gelmedi.

Bilecik'te seyir halinde balataların ısınmasıyla duman çıkaran tır, ekipleri harekete geçirdi.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir'den Bilecik istikametine seyir halindeki tırın Şelale Rampaları mevkiinde tekerlek kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracını hemen sağa çeken sürücüyü gören diğer sürücüler olayı yangın sanıp 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri olayın yangın değil ısınana balatalardan çıkan duman ve koku olduğu öğrenirken, normale döndüler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü

Beklenen veriler açıklandı! İşte Türkiye ekonomisinin büyüme rakamı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz'ın kalp krizi sonrası herkes bu detaya takıldı

Cem Yılmaz'ın kalp krizi sonrası herkes bu görüntüyü konuşuyor
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızının son halini görenler tanımakta zorlandı

Tanıyanlar "Ona ne olmuş" demeden edemiyor
İstanbul'da polisten dikkat çeken uygulama! Uyarı bu kez havadan geldi

Görüntü İstanbul'dan! Gece alkol alırken neye uğradıklarını şaşırdılar
Günlerdir Sır Gibi Saklıyordu! Ece Seçkin’den Hamilelik Pozu Geldi

Günlerdir Sır Gibi Saklıyordu! Ece Seçkin’den Hamilelik Pozu Geldi
Düsseldorf'taki milyonluk bina mercek altında! Gökçek, Almanya'daki 18 daireyi anlattı

Paranın kaynağını açıkladı
Ordu ve Giresun'da sağanak: Su baskınları ve toprak kaymaları

Trabzon, Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu! Köy yolları kapandı
Maltepe’deki zincirleme kazada 20 yaşındaki Samet hayatını kaybetti

4 araç birbirine girdi! Zincirleme kazadan acı haber geldi