Bilecik'te Tırda Balata Dumanı Panik Yarattı

Bilecik'te seyir halinde balataların ısınmasıyla duman çıkaran tır, ekipleri harekete geçirdi.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir'den Bilecik istikametine seyir halindeki tırın Şelale Rampaları mevkiinde tekerlek kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracını hemen sağa çeken sürücüyü gören diğer sürücüler olayı yangın sanıp 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri olayın yangın değil ısınana balatalardan çıkan duman ve koku olduğu öğrenirken, normale döndüler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı