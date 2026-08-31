Bilecik'te Tırda Balata Dumanı Panik Yarattı
Bilecik'te seyir halindeki bir tırın tekerlek kısmından, balataların ısınması nedeniyle duman yükseldi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, yangın olmadığını ve dumanın ısınan balatalardan kaynaklandığını tespit etti. Olayda yaralanma ya da hasar meydana gelmedi.
Bilecik'te seyir halinde balataların ısınmasıyla duman çıkaran tır, ekipleri harekete geçirdi.
Alınan bilgilere göre; Eskişehir'den Bilecik istikametine seyir halindeki tırın Şelale Rampaları mevkiinde tekerlek kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracını hemen sağa çeken sürücüyü gören diğer sürücüler olayı yangın sanıp 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri olayın yangın değil ısınana balatalardan çıkan duman ve koku olduğu öğrenirken, normale döndüler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı