Bakü'de Alışveriş Merkezi Depo Yangını: 4 Kişi Dumandan Etkilenmiş
Güncelleme:
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Sederek Alışveriş Merkezi'nin deposunda 11.50'de çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi yangının yayılmasınıönledi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Sederek Alışveriş Merkezi'nin deposunda yerel saatle 11.50 sıralarında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Azerbaycan'da alışveriş merkezinde yangın çıktı. Başkent Bakü'de bulunan Sederek Alışveriş Merkezi'nin deposunda yerel saatle 11.50 sıralarında başlayan yangına kısa sürede müdahale edildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye 3 acil sağlık ekibi gönderildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yangının yayılmasının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde önlendiği bildirildi. Çıkan yangınla ilgili bölgeye Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan 30'a yakın özel araç ve bakanlığa bağlı yaklaşık 140 personel sevk edildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
