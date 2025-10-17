Bakırköy Metro İstasyonunda İntihar Olayı

Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro hattı Bakırköy istasyonunda bir yolcu raylara atlayarak intihar etti. Olay nedeniyle Bakırköy istasyonu seferlere kapatıldı.

Olay, saat 11.20 sıralarında Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro hattı Bakırköy istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda metro geldiği sırada raylara atlayan bir kişi, trenin altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, trenin altından çıkardıkları erkeği sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL