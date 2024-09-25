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Bakırköy Florya'da Otomobil Yangını

Bakırköy Florya'da Otomobil Yangını
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Bakırköy Florya E-5 yan yolunda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç hurdaya döndü ve yangın nedeniyle yolda trafik durdu.

Bakırköy Florya E-5 yan yolda seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.15 sıralarında Bakırköy E5 yan yol Florya mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, E.M. idaresindeki 34 SH 0246 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselmeye ve araç teklemeye başladı. Sürücü E.M., aracı durdurarak yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, yolda güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası araç hurdaya döndü. Araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Yangın nedeniyle yan yolda trafik bir süre durdu. Aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Öte yandan, alevlerin yükseldiği otomobildeki yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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