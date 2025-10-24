Bakırköy'de 'Yolyemezler' Çetesine Operasyon: 38 Gözaltı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 1.5 milyar liralık işlem hacmine sahip 'Yolyemezler' çetesine yönelik İstanbul merkezli düzenlediği operasyonda 38 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 1 buçuk milyar liralık işlem hacmine sahip oldukları belirlenen 'Yolyemezler' çetesine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 38 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa