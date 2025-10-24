Haberler

Bakırköy'de 'Yolyemezler' Çetesine Operasyon: 38 Gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 1.5 milyar liralık işlem hacmine sahip 'Yolyemezler' çetesine yönelik İstanbul merkezli düzenlediği operasyonda 38 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 1 buçuk milyar liralık işlem hacmine sahip oldukları belirlenen 'Yolyemezler' çetesine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 38 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

