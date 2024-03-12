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Bakırköy'de Tır Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti, Tır Şoförü Tutuklandı

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Bakırköy'de seyir halindeki bir tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Tır şoförü tutuklandı.

Bakırköy'de seyir halindeki tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza tır şoförü tutuklandı.

Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi'nde dün akşam meydana gelen olayda Mehmet Fettahoğlu kontrolünde seyir halindeki tır, alçak olan köprüye çarpması sonucu otomobilin üzerine devrilmiş, tırın üzerine devrilen araçta bulunan dört kişi hayatını kaybetmişti. Tır şoförü olay yerinde gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. İfadesi alınan Mehmet Fettahoğlu, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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