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Bakırköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada

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Bakırköy'de D-100 Karayolu'nda ilerleyen iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında sürücülerden biri aracıyla diğerinin önünü kesti. İki sürücü arasında yaşanan kavga vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Kavga anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Bakırköy'de D-100 Karayolu'nda iki sürücünün trafikte yol kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavga, cumartesi günü öğle saatlerinde Bakırköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sırasında, sürücülerden biri aracıyla diğer aracın önünü kesti. Aracından inen sürücü diğer sürücünün camına yumruk attı. Aracının camı yumruklanan sürücü bir süre sonra aşağı indi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Kavga tekme ve yumruklarla birbirine saldıran sürücüleri araya giren vatandaşlar ayırdı. O anlar başka bir sürücü tarafında cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bakırköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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