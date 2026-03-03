Haberler

'Casperler' suç örgütüne operasyonda 8 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt, Sancaktepe ve Kartal'da kurşunlama ve kundaklama olaylarıyla ilişkili 12 şüpheliyi adliyeye sevk etti. Tutuklama talebinde bulunulan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt, Sancaktepe ve Kartal'da işletmelere yönelik kurşunlama ve kundaklama olaylarına karıştığı belirlenen 'Casperler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Şubat tarihinde Esenyurt ilçesinde bir işletmeye yönelik kurşunlama olayı, 24 Şubat tarihinde Sancaktepe ve 26 Şubat tarihinde Kartal ilçelerinde faaliyet gösteren iş yerlerini yanıcı madde ile ateşe verme olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlenmişti. Gerçekleştirilen operasyonlarda olayları planlayan, gerçekleştiren, araç kullanan ve olaylarda yer aldığı belirlenen 4'ü yaşı küçük olmak üzere toplam 12 şüpheli, "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirilmesi, nitelikli mala zarar verme, yağma ve silahlı suç örgütüne üye olma" suçlarından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından 12 şüpheli de tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 3'ü suça sürüklenen çocuk toplam 8 şüpheli tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

