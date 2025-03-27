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Bakırköy'de Aydınlatma Direğini Sürükleyen Kaza

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Bakırköy'de bir aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu direk yerinden sökülerek metrelerce sürüklendi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy'de ilginç kaza...Çarptığı aydınlatma direğini metrelerce sürükledi

İSTANBUL - Bakırköy'de yaşanan kazada araç, çarptığı aydınlatma direğini yerinden sökerek metrelerce sürükledi. Arabaya saplanan aydınlatma direği, vinç yardımıyla çıkartıldı. Yaralı sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Bakırköy Yeni Havaalanı Caddesi'nde yaşandı. Osman Öztürk idaresindeki 34 DV 0329 plakalı panelvan araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direği de yerinden söken araçta bulunan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Osman Öztürk'e ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, aracın yerinden söktüğü aydınlatma direğini çıkartmak için adeta seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucunda olay yerine çağrılan vinç yardımı ile aydınlatma direği saplandığı araçtan çıkartıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - 3.Sayfa
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