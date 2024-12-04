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Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan taklit ve tağşiş ürünler listesine ürünlerinde gıda boyası tespit edilen 4 çay markası eklendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bu kez, listeye ürünlerinde gıda boyası barındırdığı belirlenen 4 çay markası eklendi.

HİLELİ ÇAY MARKALARI AÇIKLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu çay markalarının ürünlerinde doğal olmayan gıda boyalarının saptandığı aktarıldı. Bu durumun, hem tüketiciyi yanılttığı hem de halk sağlığına yönelik tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Taklit-tağşiş yapılan hileli ürünler listesine eklenen çay markaları ve ürünleri şu şekilde:

Bakanlık, gıda boyası içeren 4 çay markasını ifşa etti

Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Son tarih 31 Aralık
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNazım Erzurumluoğlu:

Tarım Bakanlığının görevi sadece ifşa etmektedir bulduğu üçkağıtçıları. Meslekten men, firma kapama, gıda terörizmi altında bir hapis cezası vesaire olmadıktan sonra aynı filme tekrar tekrar seyredeceğiz

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Haber YorumlarıMehmet Ikbal:

tavşan kanı gibi boyalı bunlar gel vatandaş içmede yanında yat :)

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