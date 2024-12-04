Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti

Tarım Ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bu kez, listeye ürünlerinde gıda boyası barındırdığı belirlenen 4 çay markası eklendi.

HİLELİ ÇAY MARKALARI AÇIKLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu çay markalarının ürünlerinde doğal olmayan gıda boyalarının saptandığı aktarıldı. Bu durumun, hem tüketiciyi yanılttığı hem de halk sağlığına yönelik tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Taklit-tağşiş yapılan hileli ürünler listesine eklenen çay markaları ve ürünleri şu şekilde: