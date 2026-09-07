Bakan Yumaklı Düzce’deki kaza sonrası başsağlığı mesajı yayınladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tır ile patpatın karıştığı, 4 kişinin öldüğü ve 9 kişinin yaralandığı kaza sonrası Bakan İbrahim Yumaklı, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Akçakoca ilçesi Akkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, tırın "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kaza sonrası X hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tarım işçilerini taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza da Rabb'imden acil şifalar niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı