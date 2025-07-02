Bakan Yerlikaya: "Saraçhane'de Cumhurbaşkanına hakaret eden 42 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı"

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden 42 kişi hakkında adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden 42 kişi hakkında adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Saraçhane'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerimize mukavemet gösteren 42 şahıs yakalanmış ve haklarında adli işlemler başlatılmıştır. Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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