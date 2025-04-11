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Bakan Yerlikaya: 'DEAŞ terör örgütüne mensup 105 şüpheli yakalandı'

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda DEAŞ terör örgütüne mensup 105 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sırasında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya: "DEAŞ terör örgütüne mensup 105 şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 105 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet ve Jandarma ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne düzenlediği operasyonların sonucunu paylaştı. Bakan Yerlikaya, "23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 105 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için Terör Örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasından şunları kaydetti:

"Yakalanan şüphelilerin; DEAŞ Terör örgütüne üye oldukları, Terör örgütüne finans sağladıkları ve Sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER MELİH DEMİRBAŞ - 3.Sayfa
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