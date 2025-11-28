Bakan Uraloğlu: Karadeniz'deki Gemi Patlamalarına Müdahale Devam Ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Karadeniz açıklarında petrol yüklü KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde gerçekleşen patlamalar sonrasında, çalışmalar ilgili kurumlarımızla tam koordinasyon içinde yürütülmektedir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde gerçekleşen patlamalar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Karadeniz açıklarında petrol yüklü KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde gerçekleşen patlamalar sonrasında, çalışmalar ilgili kurumlarımızla tam koordinasyon içinde yürütülmektedir. KEGM-10 ve KEGM-9 hızlı tahliye botları, KURTARMA-12 römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz olay yerine ivedilikle sevk edilmiştir. KAIROS gemisinde bulunan 25 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-10 botumuz tarafından kurtarılmıştır. VIRAT isimli gemide ise 20 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Sahil Güvenlik Ekipleri olaya müdahale etmektedir. Zamanla yarışarak profesyonel bir şekilde müdahale eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyor, süreci tüm birimlerimizle yakından takip etmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA