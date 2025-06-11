Bakan Tunç, bilirkişi raporunda Ferdi Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusuru tek tek sıraladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuzda meydana gelen bir arızayı kontrol ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerinde 70 dakika süren kalp masajı sonrası hayata döndürülen Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Ancak 66 saat süren yaşam mücadelesinin ardından Ferdi Zeyrek, 9 Haziran'da hayatını kaybetti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zeyrek'in vefatına ilişkin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Bakan Tunç, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekilile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında şimdiye kadar 12 kişinin ifadesine başvurulduğunu ve 2 kişinin gözaltına alındığını hatırlattı.

BAKAN TUNÇ BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ 6 KUSURU SIRALARI

Elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporu aktaran Tunç, 6 kusuru şöyle sıraladı:

"Havuz pompa motorunun arızalı olduğu, Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı, Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu, Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu, Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu, Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı tespit edilmiştir."

YILMAZ TUNÇ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Yılmaz Tunç, "Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.