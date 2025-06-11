Bakan Tunç, bilirkişi raporunda Ferdi Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusuru tek tek sıraladı

Bakan Tunç, bilirkişi raporunda Ferdi Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusuru tek tek sıraladı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda olaya ilişkin 6 kusuru tek tek sıraladı. Bakan Tunç, havuz pompa motorunun arızalı olduğunu, kaçak akım rölesi ekipmanlarının bulunmadığını, tüm metal ekipmanlarda paslanma olduğunu aktardı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuzda meydana gelen bir arızayı kontrol ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerinde 70 dakika süren kalp masajı sonrası hayata döndürülen Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Ancak 66 saat süren yaşam mücadelesinin ardından Ferdi Zeyrek, 9 Haziran'da hayatını kaybetti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zeyrek'in vefatına ilişkin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Bakan Tunç, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekilile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında şimdiye kadar 12 kişinin ifadesine başvurulduğunu ve 2 kişinin gözaltına alındığını hatırlattı.

BAKAN TUNÇ BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ 6 KUSURU SIRALARI

Elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporu aktaran Tunç, 6 kusuru şöyle sıraladı:

  1. "Havuz pompa motorunun arızalı olduğu,
  2. Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı,
  3. Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu,
  4. Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu,
  5. Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu,
  6. Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı tespit edilmiştir."

YILMAZ TUNÇ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Yılmaz Tunç, "Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuratklctr:

Allah rahmet eylesin. Cenazesine bakılınca gerçekten sevilen biri olduğu anlaşıldı. Ama kimi neden gözaltına almışlar anlamadım. Rapora göre Ortada bir sürü hatalar zinciri var. En büyük hatada ev sahibinde gözüküyor. Havuzlu evlerde sitelerde aynı sorunlar mevcut. Bunu yaptıracak önlem alacak kişiler orada yaşayan o havuzu kullanan insanlardır. Bugün ülkemizdeki evlerin yarısında kaçak akım koruma rölesi malesef yoktur. Olanlarında periyodik bakımdan haberi bile yoktur

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