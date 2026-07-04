Sigarayı Bırakma Tedavisinde 1 Milyon Kişiye Ücretsiz Destek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon vatandaşa daha ilaç ve tıbbi desteklerin tamamen ücretsiz sağlanacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar kapsamında sigarayı bırakma tedavisine yönelik önemli bir adım atıldığını duyurdu.

Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon vatandaşımıza daha ilaç ve tıbbi destekleri tamamen ücretsiz ulaştıracağız. Sosyal güvencesi olsun ya da olmasın, bu bağımlılıktan kurtulmak isteyen her bir vatandaşımızın sonuna kadar yanındayız" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara sigarayı bırakma çağrısında bulunan Memişoğlu, "Gelin, sağlıklı bir gelecek için bugün yeni bir başlangıç yapalım. Sigara Bırakma Polikliniklerimiz ve ALO 171 hattımızla yanınızda olmaya hazırız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı