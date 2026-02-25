Haberler

Bakan Gürlek: "Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 ile ilgili soruşturma başlatıldı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 ile ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 ile ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'İran'ı işgal' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Ortalığı karıştıran "İran" iddiasına Ankara'dan net yalanlama
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu

Sağlığına kavuşan ünlü oyuncudan sanat dünyasına vefa sitemi
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar

12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner'i şoke eden karar
Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi yasa boğan felaket! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu

Sağlığına kavuşan ünlü oyuncudan sanat dünyasına vefa sitemi
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti

"Trump'ın kararı öncesi Ankara teyakkuza geçti"