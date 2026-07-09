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Bakan Göktaş'ın programı öncesi Dede Korkut Parkı'nda bomba araması

Bakan Göktaş'ın programı öncesi Dede Korkut Parkı'nda bomba araması
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılacağı toplantı öncesinde, Dede Korkut Parkı'nda jandarma ekipleri hassas burunlu köpeklerle bomba araması yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Eskişehir'de katılacağı İl Danışma Meclisi Toplantısı öncesinde, Dede Korkut Parkı'nda jandarma ekipleri tarafından hassas burunlu köpeklerle bomba araması gerçekleştirildi.

Bir dizi ziyaret ve program için Eskişehir'e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

Toplantının düzenleneceği Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki Dede Korkut Parkı'nda, program öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel ekipler, hassas burunlu dedektör köpeklerle park genelinde detaylı bir bomba araması gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş'ın katılımıyla başlayacak olan toplantı öncesi, ekiplerin alandaki güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tuttuğu bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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