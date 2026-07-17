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Bahreyn: "İran saldırıları engellendi"

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Bahreyn Silahlı Kuvvetleri, İran'ın düzenlediği hava saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini ve imha edildiğini duyurdu. Ordu, sivilleri hedef alan saldırıları kınayarak halka dikkatli olma çağrısı yaptı.

Bahreyn, İran'ın çeşitli hava saldırılarını engellediğini açıkladı.

Bahreyn Silahlı Kuvvetleri, İran tarafından hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, Bahreyn hava savunma sistemlerinin İran hava saldırısını engellediği ve imha ettiği bildirildi. Ordu açıklamasında, "İran, Bahreyn'deki sivilleri hedef alan korkakça saldırılar düzenleyerek saldırgan yaklaşımına devam etti" denildi.

Bahreyn halkına dikkatli olmaları çağrısı yapılırken, İran saldırısından kaynaklanmış olabilecek herhangi bir nesneye yaklaşılmaması ve yetkililere bilgi verilmesi uyarısı yapıldı. - MANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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