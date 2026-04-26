Bahçesaray'da mahalle yolunda heyelan
Van'ın Bahçesaray ilçesinde mahalle yoluna dökülen heyelan temizlendi.
Bahçesaray ilçesi ile Günyyamaç Mahallesi yolu yoğun yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Heyelan sırasında yolda kimsenin olması facianın önüne geçilirken, mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen iş makineleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yolu ulaşıma açtı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı