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Bahçelievler'de Makas Atan Sürücü Kamerada

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Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda makas atarak ilerleyen sürücü, diğer sürücüleri tehlikeye attı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda makas atarak ilerleyen sürücünün diğer sürücüleri tehlikeye attığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 GC 2775 plakalı otomobil sürücüsü, makas atmaya başladı. Trafiğin akıcı olduğu bir andan makas atarak ilerleyen sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Sürücünü makas attığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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