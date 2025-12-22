Haberler

Bahçelievler'de 6 katlı binada yangın çıktı, içeride mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm için boşaltılan bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, içeride kalan evsizleri kurtarırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler'de evsizlerin kaldığı kentsel dönüşüm için boşaltılan 6 katlı binada yangın çıktı. İçeride kalan kişileri itfaiye ekipleri kurtarırken, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Oktay 1 sokakta sabah saatlerinde kentsel dönüşüm için boşalan 6 katlı binada yangın çıktı. İçeride kalan evsizler tarafından çıkarılan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de içeride mahsur kalanları kurtararak alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Olay sonrası polis ekiplerinin 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Olay anını anlatan Aydın Kaya, "Evden giderken baktım burada dumanlar var. İçeride insanlar bağırıyor. El fenerlerini yakıp kurtarın diyorlar. İtfaiye, ambulans ve polisler geldi. İçeride birileri yatıyormuş. Onların hiç haberi yok. Onları itfaiye kurtardı. Bina boş. Tinerciler, sokakta kalanlar vardı herhalde" dedi. - İSTANBUL

